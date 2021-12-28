В Ізраїлі розпочали дослідження ефективності четвертої дози вакцини від коронавірусу.
Про це повідомляє видання Newsru.co.il.
Дослідження проводили у лікарні "Шиба" у Тель а-Шомері. Вранці 27 грудня медики отримали четверту дозу вакцини. Лікарі стали першими учасниками випробовувань.
Загалом з початку пандемії в країні було виявлено понад 1,3 млн випадків COVID-19, внаслідок ускладнень померли понад 8,2 тис. осіб.
Читайте такожУ ЄС майже 80% дорослого населення щеплені від COVID-19За даними МОЗ Ізраїлю, станом на 27 грудня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 70% населення країни, другу - 63%, 45% громадян щеплені третьою дозою.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Білорусі почали вакцинувати дітей проти COVID-19. А в Австралії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу "Омікрон".