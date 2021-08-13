В Ізраїлі вже відкрито 120 центрів швидкого тестування на коронавірус.

В Ізраїлі з 18 серпня мають почати тестувати на коронавірус дітей від 3-х років перед відвідуванням шкіл, басейнів, готелів чи спортзалів. Влада пояснює таке рішення тим, що попри великий відсоток COVID-вакцинованих дорослих, вірус може поширюватися надалі.

Як пише The Guardian, прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що з наступної середи держава фінансуватиме необмежену кількість тестів для дітей у віці від 3 до 11 років.

В Ізраїлі вже відкрито 120 центрів швидкого тестування на коронавірус. Скринінг на цих станціях коштує 52 шекелі (близько 17 євро).

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За словами Беннетта, влада країни також думає над тим, щоб знизити вік для додаткової кампанії вакцинації проти коронавірусу. Зокрема йдеться про введення третьої дози препарату вже вакцинованим громадянам. До цього передбачалося, що третє щеплення проти коронавірусу пропонуватиметься тільки людям старшим за 60 років.

Вакцинація третьою дозою проти коронавірусу

Нагадаємо, у ВООЗ виступають проти проведення третіх щеплень від COVID-19. Однак Франція та Німеччина мають намір уже з вересня також розпочати вакцинацію окремих категорій населення третьою дозою.

4 серпня генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав багатші країни відтермінувати треті щеплення від коронавірусу щонайменше до кінця вересня, поки принаймні 10% населення кожної країни світу не будуть вакциновані від коронавірусу.

З 2 серпня в Ізраїлі розпочали щеплення третьою дозою вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech. Міністерство охорони здоров'я вирішило першочергово вакцинувати громадян старше 60 років.

Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що поки що не ухвалюватимуть рішення щодо введення бустерної третьої дози вакцини від COVID-19. Наразі МОЗ розглядає можливість проведення повної ревакцинації від COVID-19 за рік після базової.

Автор: Вікторія Гордієнко