У Франції в регіоні Бретань виявили новий вид коронавірусу SARS-CoV2. Наразі тривають дослідження, щодо складності його проявів і здатності до поширення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
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Органи охорони здоров’я виявили у Бретані кілька випадків пацієнтів із симптомами COVID-19, але ПЛР-тести яких були негативними. Йдеться про кластер в лікарняному центрі Ланніон (Кот-д'Армор). 13 березня там було виявлено 79 випадків, у тому числі 8 випадків нового варіанту. Аналізи, проведені Інститутом Пастера, виявили "новий варіант (...), що має дев'ять мутацій в області, що кодує білок S".
Зараз у Франції побоюються, що це невпізнаваний варіант і що його поширення не буде помічено.
Дослідження ще не підтвердили, що варіант є більш заразним або небезпечним, ніж "звичайний" COVID-19.
"Перші аналізи цього нового варіанту не дозволяють дійти висновку ні про серйозність, ні про підвищену заразність в порівнянні з початковим вірусом", - повідомили в МОЗ Франції, але дослідження тривають.
Органи охорони здоров'я Франції вже передали дані про новий варіант в міжнародні органи охорони здоров'я.
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