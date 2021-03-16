Органи охорони здоров’я виявили кілька випадків пацієнтів із симптомами COVID-19, але чиї ПЛР-тести були негативними.

У Франції в регіоні Бретань виявили новий вид коронавірусу SARS-CoV2. Наразі тривають дослідження, щодо складності його проявів і здатності до поширення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

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Органи охорони здоров’я виявили у Бретані кілька випадків пацієнтів із симптомами COVID-19, але ПЛР-тести яких були негативними. Йдеться про кластер в лікарняному центрі Ланніон (Кот-д'Армор). 13 березня там було виявлено 79 випадків, у тому числі 8 випадків нового варіанту. Аналізи, проведені Інститутом Пастера, виявили "новий варіант (...), що має дев'ять мутацій в області, що кодує білок S".

Зараз у Франції побоюються, що це невпізнаваний варіант і що його поширення не буде помічено.

Дослідження ще не підтвердили, що варіант є більш заразним або небезпечним, ніж "звичайний" COVID-19.

"Перші аналізи цього нового варіанту не дозволяють дійти висновку ні про серйозність, ні про підвищену заразність в порівнянні з початковим вірусом", - повідомили в МОЗ Франції, але дослідження тривають.

Органи охорони здоров'я Франції вже передали дані про новий варіант в міжнародні органи охорони здоров'я.

Мутація коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко