Влада США вже закликала компанію зв'язатися з DSMB і зробити все можливе, щоб надати новітні дані про вакцину.

Незалежний комітет з моніторингу даних (DSMB), який відстежує проведення клінічних випробувань лікарських препаратів в США, повідомив Національний інститут алергічних та інфекційних захворювань, Управління перспективних біомедичних досліджень і розробок (BARDA), а також AstraZeneca про те, що фармацевтична компанія в своєму останньому звіті про ефективність вакцини від COVID-19 використовувала «застарілу інформацію».

Читайте такожBBC: У ВООЗ не бачать причин для відмови від використання вакцини AstraZenecaНа думку регулятора, через це оцінка ефективності вакцини може бути неповною і неточною. Влада США вже закликала компанію зв'язатися з DSMB і зробити все можливе, щоб надати новітні дані про вакцину.

AstraZeneca в понеділок повідомила, що в ході третьої фази клінічних випробувань в США її вакцина AZD1222 показала 79-відсоткову ефективність запобігання захворювання СOVID-19 з яскраво вираженими симптомами, а також виявилася на 100% ефективною для запобігання важкого протікання хвороби. При цьому компанія зазначила, що в результаті перевірки було встановлено, що застосування вакцини не призводить до підвищеного ризику виникнення тромбозу. В ході випробування на 21,5 тис. пацієнтів не було виявлено жодного подібного випадку, передає kommersant.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Протягом останніх тижнів навколо вакцини AstraZeneca триває масштабний скандал. Більше 20 країн призупинили застосування цієї вакцини, після того як у кількох щеплених з'явилися тромбоемболічні ускладнення. Розробники вакцини зв'язок ускладнень і дії препарату заперечують. ВООЗ і європейський регулятор закликали не відмовлятися від препарату і заявили, що доказів, що ускладнення у щеплених викликані саме вакциною, немає.

Зокрема, влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.

З метою безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія.

Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни відзначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Ірина Погоріла