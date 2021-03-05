Рішення про заборону приймає Італія тому, що AstraZeneca хотіла поставити в Австралію вакцину, вироблену на заводі в італійському місті Ананьї.

Влада Італії відхилила запит фармкомпанії AstraZeneca на поставку 250 тис. доз вакцини від COVID-19 в Австралію, і позиція Італії була підтримана Євросоюзом.

Читайте такожВ Італії перехворілим на COVID-19 вводитимуть одну дозу вакциниУ МЗС Італії заявили, що рішення пов'язане з нестачею вакцини в країні, а також з тим, що AstraZeneca відстає від прописаних в угоді з європейською владою масштабів поставки вакцини в країни ЄС.

У січні фармкомпанія повідомила владі ЄС про скорочення поставок вакцини в першому кварталі із запланованих 90 млн доз до 40 млн, у другому кварталі поставки також будуть на 50% нижче запланованих.

Рішення про заборону приймає Італія тому, що AstraZeneca хотіла поставити в Австралію вакцину, вироблену на заводі в італійському місті Ананьї. Відповідно до нещодавно прийнятих норм прозорості механізмів експорту вакцини країни-члени ЄС повинні інформувати Єврокомісію про рішення заборонити або дозволити експорт вакцини за межі Євросоюзу — це стало першим випадком такого блокування. Минулого тижня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, який зайняв цю посаду в лютому, закликав ЄС посилити підхід до компаній, які не виконують свої зобов'язання з постачання вакцини, передає kommersant.

Австралія вже звернулася до Єврокомісії з проханням переглянути це рішення. "Австралія підняла це питання перед Єврокомісією по різних каналах, і, зокрема, ми попросили Єврокомісію переглянути це рішення", - зазначив міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант. Притому, як зазначає австралійська влада, ця заборона не вплине на програму вакцинації в країні. За словами Ханта, в країні вже є 300 тис. доз вакцини AstraZeneca і цього вистачить до розгортання в країні місцевого виробництва вакцини. Виробництво в Австралії за технологією AstraZeneca має початися в кінці березня.

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Автор: УНІАН