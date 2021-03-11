Датські органи охорони здоров'я пояснили рішення можливими побічними ефектами вакцини.

У Данії припинена вакцинація від COVID-19 препаратом шведсько-британського концерну AstraZeneca і Оксфордського університету.

Читайте такожThe Guardian: в AstraZeneca сказали, коли зробляти вакцину проти мутованого COVID-19Данські органи охорони здоров'я пояснили рішення можливими побічними ефектами вакцини. Зокрема, мова йде про "важкі випадки утворення тромбів". Однак прямий взаємозв'язок щеплення і таких випадків досі не доведений, пише "Німецька хвиля".

Раніше в Австрії була заблокована партія AstraZeneca після того, як 49-річна медсестра померла через 10 днів після вакцинації через важкі порушення згортання крові, а її колега була госпіталізована з тромбоемболією легеневої артерії. Після цього застосування партії вакцини AstraZeneca також заблокувала Естонія.

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Автор: Ірина Погоріла