Ця вакцина першою отримала подібний дозвіл / фото REUTERS
Всесвітня організація охорони здоров'я внесла вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech до переліку препаратів, рекомендованих для екстреного використання.
Читайте такожКількість інфікувань COVID-19 у світі перевищила 82 мільйони (карта)Ця вакцина першою отримала подібний дозвіл, повідомляється на сайті ВООЗ.
У ВООЗ вважають, що ця вакцина відповідає всім параметрам безпеки та ефективності.
"Користь від неї в рамках боротьби проти COVID-19 перевершує потенційні ризики", - наголошується в заяві.
Вакцинація від коронавірусу: що відомо
- У країнах Європи з неділі, 27 грудня, почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech.
- Добровільна і безкоштовна вакцинація стартувала у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших.
- Ще раніше, 26 грудня, щеплення почали робити в країні-сусідці України Угорщині (препаратом від Pfizer).
- Україна 30 грудня підписала перший контракт на отримання 1,9 млн доз китайської вакцини проти COVID-19.
- Першими щеплення китайською вакциною "Коронавак" отримають лікарі, які працюють з COVID-19, українці, які живуть в спеціалізованих установах типу будинків престарілих, і учасники ООС.
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