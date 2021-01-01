ВООЗ внесла вакцину Pfizer до переліку препаратів для екстреного використання

У ВООЗ вважають, що ця вакцина відповідає всім параметрам безпеки та ефективності.

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