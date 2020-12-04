Експерти попереджають, що побічні ефекти можуть виникнути приблизно в 10-15% тих, хто зробить щеплення від коронавірусу.

Схвалення вакцин від COVID-19 вже не за горами. Тож у багатьом людям може стати цікаво, які це відчуття, коли робиш щеплення від цієї хвороби. Чи це схоже на профілактичний укол від грипу? Чи все ж болить більше? Які бувають побічні ефекти?

Читайте такожАмериканська вакцина від COVID-19 Moderna дає імунітет мінімум на три місяціЯк пише CNN, у США дозвіл від Управління з продовольства і медикаментів на екстрене використання можуть отримати вакцини від Pfizer/BioNTech і Moderna. Вони базуються на новій технології на основі матричної РНК (мРНК). Жодна ліцензована вакцина досі не використовувала її. Хоча дослідження технології тривають вже кілька десятиліть. Зокрема, її намагалися застосувати у препаратах проти грипу, сказу й вірусу Зіка, а також проти деяких видів раку.

Вакцини на основі мРНК дають нашому тілу інструкції, як виготовити невеликі частинки конкретного коронавірусу SARS-CoV-2. Власне, йдеться про білки з його шипів. Коли тіло отримує ці інструкції, воно починає виготовляти вірусні білки. А це провокує імунну систему, яка розпізнає шипи як "чужорідні" й виготовляє антитіла проти них. Таким чином, коли коронавірус намагається проникнути в наш організм, тіло вже готове боротися з ним.

Такі вакцини вимагають введення двох доз: перша, щоб навчити тіло боротися з інфекцією, а через кілька тижнів вводиться друга, щоб посилити реакцію. Результати досліджень показали, що розробки Pfizer/BioNTech і Moderna ефективні на 95%. Але оскільки технологія, на якій вони засновані, досить нова, це провокує багато питань і занепокоєнь. Один з учасників випробування вакцини від Moderna розповів CNN, що це було "точно не приємна прогулянка парком". Але він запевняє, що точно прийняв би препарат знову.

Читайте такожУкраїна отримає прискорений доступ до вакцини від COVID-19 – Стефанишина24-річний Ясір Баталві нещодавно закінчив коледж і живе в Бостоні. Він розповів, що подав заявку на участь у випробуванні вакцини на сайті Національного інституту здоров'я США на початку липня. Тому що хотів зробити щось корисне під час пандемії.

"Я почувався безпорадним. Тобто ця пандемія насправді дуже сильно вплинула на життя кожного. І не лише на життя, а й на засоби до існування. Тож я записався, тому що хотів зробити, що можу. Я не думав, що мене можуть точно обрати для участі. Але мені зателефонували у вересні. І в середині жовтня мене вакцинували", - сказав Баталві.

Він нервувався, коли закочував рукав для уколу, особливо після того, як йому дали угоду про згоду на участь на 22 сторінках. Тож яке відчуття після щеплення?

"Сама ін'єкція спочатку була такою ж, як і щеплення від грипу. Це фактично лише невеликий укол в плече. Коли я пішов з лікарні, того вечора відчуття скутості стало гіршим. Це можна було терпіти, але не дуже приємно піднімати руку вище плеча. Але побічний ефект цілком локальний. Тобто це лише в м'язі вашої руки. І все. Більше ні на що це не впливає. Ви почуваєтеся добре", - розповів хлопець.

Такі враження в нього лишилися після першої дози. Але другий укол виявився гіршим.

Читайте такожКількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1,5 мільйона осіб (карта)"Насправді, в мене з'явилися помітні симптоми після другої дози. Коли її вкололи, я почувався добре, поки був у лікарні. Але увечері стало гірше. Тобто з'явилася невелика температура, слабкість, озноб", - пояснив Баталві. За його словами, наступного ранку всі неприємні відчуття зникли.

Він зателефонував лікарям, які проводили випробування, щоб розповісти їм про симптоми. Їх це не стривожило і вони порадили хлопцю теж не переживати. Невелике погіршення самопочуття не означає, що почався COVID-19 через вакцину. Насправді, експерти кажуть, що така реакція підтверджує, що організм реагує на інфекцію так, як слід. Тож можливість появи таких ефектів не повинно нікого лякати.

"Це означає, що ваша імунна реакція захищає вас. Цьому варто радіти. І не варто боятися зробити другий укол, знаючи, що ви тепер у кращому стані, щоб відбити атаку цього жахливого вірусу, який вбив більше 250 тисяч людей", - сказав експерт з питань вакцин доктор Пол Оффіт з Дитячої лікарні Філадельфії.

Читайте такожThe Guardian: Багато людей не хочуть щеплення від COVID-19, як їх переконати зробити його?Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі сказав це ж саме в понеділок виконавчому директору Facebook Марку Цукербергу. Він зауважив, що багато людей насправді взагалі нічого не відчують. У когось може з'явитися невеликий біль в плечі, а в когось - озноб. Але всі ці неприємні ефекти повинні пройти за 24 або в гіршому випадку за 48 годин. Все це ознаки правильної імунної реакції організму на інфекцію.

За словами головного наукового радника Operation Warp Speed Монсефа Слаоуї, приблизно 10-15% людей, які зроблять щеплення, будуть "помітні побічні ефекти". Але у більшості вони будуть ледь помітні.

Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань