Там заявили, що хочуть ясності і повної прозорості щодо експорту вакцин від коронавірусу з Євросоюзу.

Єврокомісія зобов'язала виробників вакцин на території Євросоюзу звітувати про постачання препаратів в треті країни.

Читайте такожNature: Мутації COVID-19 здатні ослаблювати захисну дію двох вакцинНезадовго до цього AstraZeneca і Pfizer повідомили про зриви поставок в першому кварталі 2021 року.

"Механізм експортної транспарентності буде створений в найкоротші терміни... Ми хочемо ясності по всіх трансакціях і повної прозорості щодо експорту вакцин від коронавірусу з Євросоюзу", - йдеться в заяві Єврокомісії. Виробники вакцин тепер повинні будуть завчасно надавати повідомлення про постачання вакцини за кордони ЄС, передає kommersant.

ЄС виступив проти зміни графіку поставок вакцини AstraZeneca. Влада зазначила, що вони фінансували розробку препарату, його виробництво і зробили попереднє замовлення, щоб вакцинація пройшла якомога швидше. Pfizer також повідомив, що поставки в ЄС будуть скорочені в першому кварталі. Через зрив поставок у багатьох країнах не виявилося потрібної кількості доз препаратів для масової вакцинації.

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Автор: УНІАН