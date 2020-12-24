Постраждалому надали медичну допомогу, він перебуває у стабільному стані.

У Нью-Йорку зафіксували першу "серйозну алергічну реакцію" на вакцину від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech, щеплення яких в місті отримали вже понад 30 тисяч людей.

Як пише ТСН, про це із посиланням на міську службу охорони здоров’я повідомляє NBC New York.

Читайте такожУ США схвалили використання другої вакцини від коронавірусуНа побічні ефекти поскаржився один із медпрацівників. Дані щодо його особи, а також деталі щодо симптомів залишаються невідомими у зв'язку із політикою конфіденційності. Зазначається, що постраждалого лікаря госпіталізували, пацієнт "пройшов курс лікування та перебуває у стабільному стані".

Під час брифінгу представники міської влади наполягли на тому, що "вакцини від COVID-19 цілком безпечні та ефективні", зокрема для "переважної більшості людей, які страждають від алергії".

Тим часом представники органів охорони здоров’я наголошують на тому, що спільно із Центрами з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) ретельно відстежують повідомлення про серйозні побічні ефекти. Вони додають, що розповсюдження препаратів для захисту від COVID-19 продовжуватиметься й надалі. А охочим вакцинуватися, які мають в анамнезі алергічні реакції, радять спершу порадитися зі своїми лікарями.

Від початку вакцинації про декілька випадків алергічної реакції на щеплення вакциною від компаній Pfizer та BioNTech повідомляли у США та Великій Британії. Три із них відбулися на Алясці.

Нагадаємо, що одну із медпрацівниць регіональної лікарні Бартлетта (BRH) в місті Джуно госпіталізували за десять хвилин після щеплення "із ознаками анафілактичної реакції", зокрема "з посиленим серцебиттям, задишкою, а також шкірними висипаннями та почервонінням".

Вакцинація проти коронавірусу у США: що відомо

У США кампанія з масової вакцинації від COVID-19 стартувала 14 грудня. Першими використання розробленої компаніями Pfizer та BioNTech вакцини від коронавірусу дозволили також Велика Британія, Бахрейн, Канада, Саудівська Аравія та Мексика.

21 грудня позитивну оцінку американсько-німецькій вакцині BioNTech/Pfizer дало і Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА).

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Автор: УНІАН