Зазначається, що він живе в графстві Йоркшир, там же де народився письменник.

Великобританія стала першою країною, яка почала вакцинацію населення від коронавірусу. 90-річна Маргарет Кінан перша отримала щеплення від COVID-19, а слідом за нею це зробив тезка відомого англійського поета - Вільям Шекспір.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на LADbible, чоловікові 81 рік і він родом з того ж графства, що і його великий тезка. Літнього британця вакцинували від COVID-19 у тієї ж університетській лікарні Ковентрі, що і Маргарет Кінан.

В клініці чоловік представився, як Вільям Шекспір. Але ніхто не знає, чи це його справжнє ім'я, документів у нього ніхто не питав. Відзначається, що він живе в графстві Йоркшир, там же де народився письменник.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН