Польща безпосередньо на кордоні буде вакцинувати українських робітників вакциною Johnson & Johnson.
Про це заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила у Facebook.
Читайте такожУкраїнських заробітчан вакцинуватимуть від COVID на кордоні з Польщею
Вона зазначила, що цією вакциною необхідне тільки одне щеплення.
"Це дуже доречний і дружній крок з боку польської влади", - написала вона.
Вона розповіла, що нещодавно обговорювала питання забезпечення українців в Польщі вакцинами від коронавірусу з віце-маршалком Сейму Республіки Польща Малгожатою-Марією Госєвською та послом Польщі в Україні Бартошом Ціхоцьким.
"Під час нашої зустрічі отримала запевнення, що польський уряд готується до вакцинації громадян України, які офіційно прибувають на роботу до Польщі. Така вакцинація – це внесок у спільну протиепідемічну безпеку наших дружніх країн", - додала Кондратюк.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
- ВООЗ закликає ділитися вакцинами з бідними країнами, а не щеплювати дітей
- У Німеччині вакцинацію від коронавірусу доведеться проводити повторно - експерти
- Німеччина розпочне загальну вакцинацію від COVID-19
- Nature: Вакцини захищають від штаму COVID-19 з Індії, але слабше
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram