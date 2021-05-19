Віце-спікер парламенту Кондратюк назвала це дуже доречним і дружнім кроком з боку польської влади.

Польща безпосередньо на кордоні буде вакцинувати українських робітників вакциною Johnson & Johnson.

Про це заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила у Facebook.

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Вона зазначила, що цією вакциною необхідне тільки одне щеплення.

"Це дуже доречний і дружній крок з боку польської влади", - написала вона.

Вона розповіла, що нещодавно обговорювала питання забезпечення українців в Польщі вакцинами від коронавірусу з віце-маршалком Сейму Республіки Польща Малгожатою-Марією Госєвською та послом Польщі в Україні Бартошом Ціхоцьким.

"Під час нашої зустрічі отримала запевнення, що польський уряд готується до вакцинації громадян України, які офіційно прибувають на роботу до Польщі. Така вакцинація – це внесок у спільну протиепідемічну безпеку наших дружніх країн", - додала Кондратюк.

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Автор: Надя Пришляк