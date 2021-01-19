Експерти погоджуються, що вплив вакцинації буде відрізнятися в різних регіонах і серед різних груп населення.

Аналітики намагаються оцінити вплив масової вакцинації проти COVID-19 у Великій Британії й визначити дати, коли карантинні заходи можна буде ослабити. Більше трьох мільйонів британців, більшість з яких - люди старшого віку й медики - вже зробили щеплення.

Тепер дослідники намагаються зрозуміти, коли з'являться перші плоди програми масової вакцинації. Лондон же переслідує мету зробити щеплення 13 мільйонам людей до 15 лютого, - пише The Guardian. Більшість експертів згодні, що вплив вакцин буде відрізнятися в різних регіонах і серед різних груп населення. Разом з тим, перші ознаки того, що вакцини діють, повинні стати очевидними через кілька тижнів.

"Ми не побачимо радикального обвалу кількості випадків зараження у наступні кілька тижнів. Але вплив вакцини повинен бути помітний в наших аналізах випадків. Кількість тривалих госпіталізацій й смертей повинні помітно скоротитися", - сказав професор Адам Фінн з Бристольського університету.

Читайте такожЕксперти розповіли, чи можна вагітним вакцинуватися проти коронавірусу - ЗМІМинулого тижня був опублікований аналіз від Covid-19 Actuaries Response Group - організації, створеної минуло року з актуаріїв, епідеміологів й експертів з питань довголіття для дослідження впливу коронавірусу на населення Великої Британії. В звіті організації описано, що країну може чекати далі.

Автор документу актуарій Джон Робертс зазначає, що вагоме скорочення кількості випадків госпіталізації людей з COVID-19 почнеться в середині лютого. А кількість смертей від хвороби почне зменшуватися на початку березня. Натомість вплив на кількість заражень взагалі навряд чи буде очевидним скоро. Та й вплив вакцин в цьому полі буде значно меншим.

Робертс переконаний, що на ефект від вакцинації буде під впливом кількох ключових факторів: від рівня поширення коронавірусу серед населення, ефективності вакцин і масштабів прийому таких препаратів. Якщо вірус дуже поширений, а щеплення виявляться не такими ефективними, як очікувалося, тоді програма імунізації триватиме довше, перш ніж з'являться її плоди. Відмова людей від щеплень теж може вплинути на ситуацію.

Разом з тим, деякі прогнози, на думку Робертса, все ж можна зробити. По-перше, впродовж наступних кількох місяців вакцина скоротить загальну кількість заражень на 10-15% від поточного рівня. Тому що скорочення прямопропорційне кількості вакцинованих людей.

Читайте такожБританців віком за 70 почали вакцинувати від коронавірусуАле масове проведення щеплень буде мати помітний ефект на випадки госпіталізації. Це пов'язано з тим, що перший етап процесу був зосереджений на людях старшого віку й з інших груп ризику, які найбільше ризикують потрапити в лікарню в тяжкому стані. Тому кількість госпіталізованих в Британії, швидше за все, почне зменшуватися вже в кінці січня. До середини березня цей показник опуститься до 40% від поточного рівня.

Але таке скорочення буде не таким очевидним у відділеннях інтенсивної терапії. Там кількість пацієнтів опуститься до 65% від поточної кількості. І це станеться до початку квітня. Але найбільшим результатом вакцинації стане зменшення кількості смертей від COVID-19. Їхня кількість почне падати тільки наприкінці лютого. Але потім процес пришвидшиться. І до середини квітня кількість смертей опуститься до 20% від поточної.

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Переклад: Лесь Димань