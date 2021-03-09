Лідером за кількістю введених вакцин є США - більше ніж 92 мільйони доз.

З початку вакцинації проти коронавірусу у світі вже зробили 312 мільйонів щеплень в 116 країнах. В середньому вводять майже по 8,08 мільйонів доз щодня.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Так, лідером за кількістю введених вакцин є США - понад 92 мільйони доз. Зокрема, 17,7% жителів цієї країни вже отримали щонайменше одне щеплення, а 9,2% — два. На другому місці Китай - 52,5 мільйона доз, а на третьому — Великобританія більш ніж з 23 мільйонами доз. У країнах Європейського Союзу ввели понад 40 мільйонів доз вакцин.

За відносним показником лідирує Ізраїль. У цій країні вже ввели понад 96 доз вакцини на 100 осіб. На другому місці Сейшельські острови (понад 85 доз на 100 осіб), а на третьому — Об'єднані Арабські Емірати (понад 58 доз на 100 осіб).

Однак слід пам'ятати, що кількість зроблених щеплень не дорівнює кількості вакцинованих людей, адже більшість препаратів проти COVID-19 вимагають введення двох доз.

Вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Відтоді в Україні вакцинували понад 17 тисяч осіб. Перші в черзі - медики, які працюють з хворими COVID-19. Щеплення також зробили міністр охорони здоров'я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко і президент Володимир Зеленський.

23 лютого в Україну прибули перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу covishield від виробника Serum Institute India. Перед тим її зареєстрували.

Станом на 9 березня з початку кампанії було щеплено 19 тисяч 118 осіб, з них отримали 1 дозу 19 тисяч 118 осіб.

Вакцинація від коронавірусу в світі: що відомо

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Автор: УНІАН