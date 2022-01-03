Коронавірус може стати сезонним, як грип

Штам коронавірусу "Омікрон" наочно показує, як вірус буде розвиватися надалі. Рівень поширення штаму показує, що вірус стане сезонним, як грип.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами експерта з інфекційних захворювань з Гарвардської школи громадської охорони Здоров'я Стівена Кісслера, в постпандемічний період COVID-19 буде викликати застуду у одних і більш серйозні захворювання У інших людей. Перебіг захворювання буде залежати від загального стану здоров'я людини, наявність щеплень і перенесених раніше інфекцій.

При цьому експерт вважає, що коронавірус буде і далі мутувати, тому час від часу буде вимагатися бустерна доза новими препаратами, які будуть адаптовані до інших варіантів COVID-19.

Читайте такожУ Франції дітей з 6 років зобов'язали носити медичні маскиУ свою чергу імунолог Алі Еллебеді з Вашингтонського університету вказав, що в разі отримання бустерної дози імунітет буде краще розпізнавати і чинити опір коронавірусу, тому що організм "запам'ятовує" мікроби, яких він бачив раніше.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд Італії анонсував посилення карантинних обмежень. Нові правила стосуються громадян, які не прищепилися від коронавірусу і не хворіли. Так, з 10 січня і до 31 Березня потрапити в більшість закладів зможуть лише ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 або недавно перехворів.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" затьмарив новорічні свята у багатьох країнах світу.

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