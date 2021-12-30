Уряд Італії анонсував посилення карантинних обмежень. Нові правила стосуються громадян, які не прищепилися від коронавірусу та не хворіли.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Відзначається, що з 10 січня і до 31 березня потрапити в більшість закладів зможуть лише ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 або недавно перехворів. Правило поширюється на готелі, метро, поїзди та літаки, гірськолижні підіймачі, легальну участь у масштабних святкуваннях. При цьому до кінця січня заборонили будь-які вечірки та концерти. У свою чергу перевіряти проведення приватних зустрічей ніхто не буде.
Крім того, вводиться обов'язкове носіння респіраторів FFP2 в транспорті та громадських закладах, а в закладах, які не належать до сфери громадського харчування, заборонено пити та їсти. Також у спортивних закладах дозволено заповнювати простір не більше ніж на 35% місткості, а на вулиці – до 50%.
Читайте такожЗа яких умов українців пускають до Європи: оновлена мапа МЗСВодночас в країні послабили вимоги до самоізоляції для людей, які контактували з підтвердженим хворим. Так, люди, які перехворіли протягом менш як чотирьох місяців або отримали друге щеплення в такий же період можуть не дотримуватися карантину, але зобов'язані носити маску поза домом наступні 10 днів. У разі, якщо у них проявилися симптоми COVID-19, то вони повинні зробити ПЛР-тест. Невакциновані громадяни в такому випадку повинні залишатися на самоізоляції 10 днів.
Влада попередила, що у святкову ніч посилять контроль в популярних місцях та кварталах, щоб не допустити великих зборів.
Новий штам коронавірусу "Омікрон" - що відомо
Вперше новий штам B.1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.
ВООЗ назвала новий штам коронавірус грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.
Читайте такожЧехія змінила правила в'їзду для українців"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими", – зазначили у ВООЗ.
Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніше штаму "Дельта".
Кілька європейських країн почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років, щоб не закривати школи на тлі стрімкого поширення "Омікрона".
8 грудня стало відомо, що у Швеції та Норвегії посилюють карантинні обмеження через нові спалахи коронавірусу.
28 грудня після рекордної кількості виявлених за добу випадків COVID-19 у Греції ввели обмеження на розваги, включаючи спортивні заходи.