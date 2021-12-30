Нові обмеження діятиме до кінця березня.

Уряд Італії анонсував посилення карантинних обмежень. Нові правила стосуються громадян, які не прищепилися від коронавірусу та не хворіли.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Відзначається, що з 10 січня і до 31 березня потрапити в більшість закладів зможуть лише ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 або недавно перехворів. Правило поширюється на готелі, метро, поїзди та літаки, гірськолижні підіймачі, легальну участь у масштабних святкуваннях. При цьому до кінця січня заборонили будь-які вечірки та концерти. У свою чергу перевіряти проведення приватних зустрічей ніхто не буде.

Крім того, вводиться обов'язкове носіння респіраторів FFP2 в транспорті та громадських закладах, а в закладах, які не належать до сфери громадського харчування, заборонено пити та їсти. Також у спортивних закладах дозволено заповнювати простір не більше ніж на 35% місткості, а на вулиці – до 50%.

Читайте такожЗа яких умов українців пускають до Європи: оновлена мапа МЗСВодночас в країні послабили вимоги до самоізоляції для людей, які контактували з підтвердженим хворим. Так, люди, які перехворіли протягом менш як чотирьох місяців або отримали друге щеплення в такий же період можуть не дотримуватися карантину, але зобов'язані носити маску поза домом наступні 10 днів. У разі, якщо у них проявилися симптоми COVID-19, то вони повинні зробити ПЛР-тест. Невакциновані громадяни в такому випадку повинні залишатися на самоізоляції 10 днів.

Влада попередила, що у святкову ніч посилять контроль в популярних місцях та кварталах, щоб не допустити великих зборів.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" - що відомо

Вперше новий штам B.1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

ВООЗ назвала новий штам коронавірус грецькою літерою "Омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

Читайте такожЧехія змінила правила в'їзду для українців"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими", – зазначили у ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніше штаму "Дельта".

Кілька європейських країн почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років, щоб не закривати школи на тлі стрімкого поширення "Омікрона".

8 грудня стало відомо, що у Швеції та Норвегії посилюють карантинні обмеження через нові спалахи коронавірусу.

28 грудня після рекордної кількості виявлених за добу випадків COVID-19 у Греції ввели обмеження на розваги, включаючи спортивні заходи.

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