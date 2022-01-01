Наприклад, Париж скасував шоу феєрверків, а в Лондоні його транслювали по телебаченню.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" обмежив новорічні святкування в багатьох країнах світу.

Так, Париж скасував шоу феєрверків, в Лондоні його транслювали по телебаченню, а в Нью-Йорку обмежили кількість глядачів при запуску знаменитої кулі часу на Таймс-сквер, повідомляє Reuters.

Цього року, як і завжди, освітлена куля, ковзнула вниз по 23-метровому флагштоку опівночі на Таймс-сквер, але тільки 15 000 глядачів були допущені в офіційну зону перегляду замість звичайних 58 000.

Читайте такожАвіакомпанії скасували тисячі рейсів через штам коронавірусу "Омікрон – - ЗМІНапередодні Нового року Нью-Йорк повідомив про рекордні 44 тис. випадків захворювання в середу і ще 43 тис. в четвер, що змусило деяких засумніватися в тому, чи варто взагалі проводити урочистості, проте влада міста вирішила, що вечірка на свіжому повітрі вакцинованих людей в умовах соціальної дистанції і масочного режиму безпечна і є кращим варіантом, ніж фактично скасоване святкування 2021 року.

В інших частинах земної кулі заходи були скорочені або повністю скасовані, наприклад, традиційний феєрверк над вежами Петронас в Куала-Лумпурі.

Північ минула в Парижі без запланованого феєрверка та ді-джеїв, оскільки міська влада скасувала заходи, заплановані на Єлисейських полях, слідуючи раді наукової групи, яка оголосила масові збори занадто ризикованими.

У Нідерландах, де заборонено збиратися групами чисельністю більше чотирьох осіб, поліція розігнала кілька тисяч осіб, які прийшли на центральну площу Амстердама.

У Лондоні, де феєрверк і світлове шоу були скасовані ще в жовтні, в п'ятницю оголосили, що видовище оживе на телеекрані.

Люди в Мадриді годинами шикувалися в черги, щоб потрапити на головну площу Пуерта-дель-Соль, де пройшли урочистості з декількома контрольно-пропускними пунктами, обов'язковим носінням масок і пропускною спроможністю 60% від нормального рівня.

В Азії урочистості в основному скорочувалися або скасовувалися. У Південній Кореї традиційна церемонія дзвінків опівночі була скасована другий рік поспіль, урочистості були заборонені і в блискучому Токійському розважальному районі Сібуя.

Китай, де коронавірус вперше з'явився наприкінці 2019 року, перебував у стані підвищеної готовності: місто Сіань було заблоковано, а новорічні заходи в інших містах скасовані.

Нагадаємо, уряд Італії анонсував посилення карантинних обмежень. Нові правила стосуються громадян, які не прищепилися від коронавірусу і не хворіли. Так, з 10 січня і до 31 березня потрапити в більшість закладів зможуть лише ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19 або недавно перехворів.

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