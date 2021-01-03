Всі симптоми у хворої наразі минули, однак науковці хвилюються, щоб вірус не дав про себе знати.

До лікарні на заході Конго госпіталізували жінку з ознаками геморагічної лихоманки, однак за кілька тижнів аналізи так і не виявили у неї Еболу чи якесь інше відоме медичне захворювання.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

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На думку гендиректора Національного інституту досліджень біомедицини Конго Жан-Жака Муембе Тамфума, ця жінка може бути нульовим пацієнтом нового патогену, смертність його може скласти 50-90% від смертності за вірусу Ебола.

Хвора наразі перебуває в ізоляції. Родичам дозволяють з нею спілкуватися тільки через прозоре пластикове вікно. Всі симптоми наразі минули, однак науковці хвилюються, щоб вірус не дав про себе знати.

Епідемія Еболи

Епідемія вірусу Ебола сталась у декількох західноафриканських країнах. Перші спалахи хвороби були офіційно зафіксовані у Гвінеї в березні 2014-го, проте останні дослідження свідчать, що перші захворілі з'явилися раніше — ще в грудні 2013 року, просто на той час хвороба не була ідентифікована.

З моменту появи перших випадків захворювання, вірус поширився також на територію Ліберії, Сьєрра-Леоне та Нігерії, а пізніше поодинокі випадки були зафіксовані у Сенегалі, США, Малі, Іспанії, Великій Британії, Італії.

Дані щодо кількості випадків інфікування та щодо смертності, які надходили з Гвінеї, де поширення епідемії вдалося значно сповільнити до 18 червня, виявили, що коефіцієнт летальності при гарячці становив близько 64%.

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Автор: УНІАН