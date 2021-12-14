Крім того, в Північній Ірландії ввели COVID-паспорти, без яких відвідування пабів, клубів і ресторанів, а також кінотеатрів, буде заборонено.

COVID-паспорти тепер мають юридичну силу в Північній Ірландії, а готелі та інші місця індустрії відпочинку та розваг можуть бути оштрафовані на суму до 10 тис. фунтів у разі недотримання цих правил.

Відвідувачі повинні пред'явити доказ вакцинації, негативний результат тесту або свідоцтво про недавно перенесений коронавірус, щоб відвідувати ресторани і розважальні заклади, повідомляє Бі-бі-сі.

Зазначається, що паспорти були введені 29 листопада, але протягом двох тижнів були необов'язковими. Тепер Міністерство охорони здоров'я заявило, що цей захід вводиться, щоб допомогти обмежити передачу COVID-19 в умовах підвищеного ризику.

Правила торкнуться більшої частини сектора розваг, включаючи паби, клуби і ліцензовані ресторани, а також багатьох закритих розважальних закладів, таких як кінотеатри і театри.

Читайте такожУ світі померла перша людина від нового штаму коронавірусу" Омікрон " (відео)А в Норвегії влада заборонить продаж алкоголю в барах і ресторанах, введе більш суворі правила в школах і прискорить вакцинацію в рамках нових зусиль по стримуванню спалаху варіанту коронавірусу Omicron, передає Українська правда з посиланням на The Guardian.

В уряді Норвегії повідомляють, що посилені карантинні заходи набудуть чинності сьогодні ввечері і триватимуть 4 тижні.

Крім того, на дистанційну роботу переведуть працівників, у яких є можливість працювати віддалено. Також в країні обмежать доступ до басейнів і тренажерних залів і продовжать вимогу носити захисні маски.

А на Кіпрі від завтра водять обов'язкову здачу експрес-тестів для туристів. "З 15 грудня 2021 року пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобов'язані здати експрес-тест через 72 години після прибуття", - йдеться у повідомленні Консульського відділу посольства України на Кіпрі.

Там уточнили, що тести будуть безкоштовними при наявності посадкового талона і документа, що посвідчує особу, а особи, щеплені бустерною дозою, проходити тестування не зобов'язані.

Крім того, в країні "з 15 грудня 2021 року по 31 січня 2022 року доступ до громадських заходів і закладів харчування в готелях дозволяється тільки для щеплених як мінімум першою дозою, за умови, що у них є негативний результат експрес-тесту або ПЛР-тесту".

У диппредставництві зазначили, що з 15 грудня скасовуються і різдвяні заходи (якщо вони проводяться без дотримання протоколів), що організовуються приватними компаніями, організаціями та асоціаціями в приміщеннях та просто неба.

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Автор: Ірина Погоріла