Спочатку у обох пацієнтів не було ніяких симптомів коронавірусу.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" дістався до Китаю та Пакистану. Медики офіційно підтвердили перші випадки зараження.

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Перший випадок "Омікрон" в Китаї виявили 9 грудня, але офіційно підтвердили 13 грудня. Хворий повернувся з-за кордону. При цьому по прибуттю у нього не було симптомів.

Пацієнт знаходиться на карантині та лікується в спеціалізованій лікарні.

Читайте такожКіпр вводити обов'язкові ковід-тести для туристів, а Норвегія забороняє продаж алкоголю в барахВодночас в Пакистані в лікарні Університету Ага Хана в Карачі підтвердили перший в країні випадок штаму "Омікрон".

За даними медиків, 57-річний пацієнт не прищеплювався. Однак у нього не було симптомів COVID-19. Наразі влада намагається знайти людей, з якими контактував хворий.

Штам коронавірусу "Омікрон": що про нього відомо

Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він важчий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не було виявлено випадків COVID-19, викликаних новим штамом "Омікрон".

13 грудня стало відомо, що у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.

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Автор: Анастасія Горбачова