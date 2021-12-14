Новий штам коронавірусу "Омікрон" дістався до Китаю та Пакистану. Медики офіційно підтвердили перші випадки зараження.
Про це повідомляє Російська служба ВВС.
Перший випадок "Омікрон" в Китаї виявили 9 грудня, але офіційно підтвердили 13 грудня. Хворий повернувся з-за кордону. При цьому по прибуттю у нього не було симптомів.
Пацієнт знаходиться на карантині та лікується в спеціалізованій лікарні.
Читайте такожКіпр вводити обов'язкові ковід-тести для туристів, а Норвегія забороняє продаж алкоголю в барахВодночас в Пакистані в лікарні Університету Ага Хана в Карачі підтвердили перший в країні випадок штаму "Омікрон".
За даними медиків, 57-річний пацієнт не прищеплювався. Однак у нього не було симптомів COVID-19. Наразі влада намагається знайти людей, з якими контактував хворий.
Штам коронавірусу "Омікрон": що про нього відомо
Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".
Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.
ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він важчий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.
Станом на 9 грудня в Україні не було виявлено випадків COVID-19, викликаних новим штамом "Омікрон".
13 грудня стало відомо, що у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.