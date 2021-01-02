Японка Кане Танака – найстаріша людина на планеті – святкує 118-й день народження.
Про це повідомляє The Japan Times.
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Танака народилася 2 січня 1903 року і була визнана у 2019-му Книгою рекордів Гіннеса найстарішою мешканкою. В тому ж році народився письменник Джордж Орвелл.
У вересні 2020-го вона також встановила рекордний вік у Японії – 117 років і 161 день.
На сьогодні жінка проживає в пансіонаті у Фукуоці. День народження Танака відсвяткувала з іншими мешканцями закладу, сказавши: «Усім аплодую».
Свій день пенсіонерка займає тренуваннями, математичними задачами і грою у Реверс. У неї гарний апетит – любить шоколад і колу.
Японка зізналася, що мріє дожити до 120 років. На запитання, в чому секрет її довголіття, та відповіла: «Їсти гарну їжу і навчатися».
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