В організаціях наполягають, що навчання у школах має бути безперебійним по всій Європі.

Всесвітня організація охорони здоров'я та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликають європейські країни не закривати школи у період пандемії коронавірусної інфекції, але захистити ці навчальні заклади від COVID-19.

Про це йдеться у заяві на сайті представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

"Пандемія спричинила найбільш катастрофічні перебої в освіті в історії. Тому надзвичайно важливо, щоб навчання у школах було безперебійним по всій Європі. Це дуже потрібно для освіти дітей, їхнього психічного здоров’я та здобуття соціальних навичок — школи допомагають нашим дітям бути щасливими та продуктивними членами суспільства. Нам не вдасться подолати пандемію швидко, але безпечне навчання дітей у класах має залишатися першочерговою метою. Ми не маємо забирати в дітей можливості, на які вони заслуговують. Закликаємо всі країни залишати школи відкритими та вжити заходів для зменшення ризику передачі COVID-19, зокрема поширення різних його штамів", - заявив регіональний директор ВООЗ у Європі, доктор Ганс Генрі Клюґе.

Тож, Регіональне бюро ВООЗ у Європі та Регіональний офіс ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії закликають уряди залишати школи відкритими, водночас вжити всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризик передачі вірусу.

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У зв'язку з цим відзначається, що такі заходи включають пріоритетне щеплення вчителів та іншого шкільного персоналу від COVID-19 у рамках національних кампаній вакцинації, а також забезпечення вакцинації населення, яке належить до груп ризику. Рекомендується пришвидшення вакцинації для захисту від штаму коронавірусу "Дельта".

Крім того, потрібно розширити кампанію щеплення дітей віком від 12 років, які мають супутні захворювання, що підвищують їхню вразливість до важкого перебігу COVID-19. Рекомендовано також забезпечити безпеку шкільного середовища шляхом поліпшення вентиляції приміщень, зменшення кількості учнів в одному класі, забезпечення дистанції між учнями за змоги. Ще необхідно регулярно тестувати дітей і персонал і вживати інших запобіжних дій.

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Автор: Віталій Саєнко