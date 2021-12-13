Першого пацієнта, який помер від "Омікрона", зафіксували у Великобританії.

У Британії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Як пише Sky News, це перший у світі підтверджений летальний випадок він нового варіанту вірусу. Про першу смерть повідомив сам прем'єр Британії Борис Джонсон.

"На жаль, Омікрон призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від Омікрона, - зазначив Джонсон.

Він зауважив, що людям варто "відставити в сторону" ідею про те, що це більш м'яка версія вірусу, і визнати швидкість, з якою він поширюється серед населення. На думку прем'єр-міністра, "найкраще, що зараз можна зробити", — це якомога швидше пройти ревакцинацію.

13 грудня міністр охорони Здоров'я Великобританії Саджид Джавід розповів, що з "Омікроном" пов'язані близько 40% всіх випадків коронавірусу в Лондоні. Перші випадки нового штаму виявили у Великобританії 27 листопада. За словами Джавіда, число випадків зараження "Омікроном" подвоюється кожні два-три дні.

Зазначимо, до цього ВООЗ заявляла, що досі не фіксували летальні випадки у пацієнтів з Омікроном.

Омікрон: що відомо про штам коронавірусу

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися в листопаді 2021 року в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

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Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

У ВООЗ порівняли штами коронавірусу "Омікрон" і "Дельта". За словами вчених, "Омікрон" може виявитися менш небезпечним в порівнянні зі штамом Дельта. Водночас він поширюється набагато швидше.

Станом на 9 грудня в Україні не було виявлено випадків COVID-19, викликаних новим штамом "Омікрон".

Мутація коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко