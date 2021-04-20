Ще декілька днів тому у Празі планували перемовини з РФ щодо можливих поставок російської вакцини.

На фоні дипломатичного скандалу з Москвою Прага більше не розглядає можливість купівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

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Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Lidove Noviny, таку заяву зробив віцепрем’єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ Ян Гамачек.

Колишній міністр охорони здоров’я Чехії, а нині радник президента Роман Примула раніше заявив CNN Prima News, що використання російської вакцини у Чехії наразі не на часі.

"Я погоджуюсь з професором у цьому. Наш єдиний шлях - зосередитись на вакцинах, які надходять через ЄС і схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Я вважаю, що ми можемо також відкрити цю тему в дискусіях із союзниками", - сказав Гамачек.

Примітно, що ще декілька днів тому Гамачек планував поїздку до РФ, де мав вести перемовини щодо можливих поставок російської вакцини. Однак візит було скасовано, коли Чехія оголосила про причетність росіян до вибуху на своїх арсеналах в 2014 році та вислала російських дипломатів.

Скандал між Чехією та Росією

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Дмитро Захаров