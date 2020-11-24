Багато людей, які мріють про струнку фігуру, зовсім не мають можливості відвідувати спортзал. Тренування вдома зараз стають все більш популярними - особливо під час пандемії коронавірусу. Для догляду за своїм тілом вдома можна використовувати спортивний інвентар - гирі, килимки та фітнес-резинки.
Що таке фітнес-резинка
Це компактна еластична латексна стрічка у формі кільця. Резинка добре розтягується і дає додаткове навантаження на м'язи тіла. Використовувати цей інвентар можна на будь-якій частині тіла. Тренування з резинкою дозволяють збільшити м'язову силу, закріпити м'язовий корсет і опрацювати проблемні місця.
Резинки для тренувань підійдуть людям з хворобами хребта, колін, попереку та іншими проблемами, яким протипоказаний звичайний спортивний інвентар. Фітнес-резинки бувають м'які, середні і жорсткі. Фітнес-тренери рекомендують купувати повний набір резинок (адже вони не дуже дорогі) і поступово переходити на більш жорсткі.
Кращі вправи з резинками для схуднення
Всі вправи потрібно повторювати по 10-15 разів. Комплекс вправ виконати у два підходи. Відпочинок між підходами - 10 хвилин.
1. Крок в сторону з дотиком підлоги. Встаньте прямо, руки на поясі, ноги на ширині плечей. Резинку розтягніть між ніг над щиколотками. Відставте ногу широко в сторону, опустіться і торкніться однією рукою підлоги. Поверніть ногу в початкове положення. Повторіть на іншу сторону.
2. Присідання з гумкою. Натягніть резинку між ніг на стегнах. Руки зімкніть в кулак перед собою і повільно присідайте, розставивши ноги на ширині плечей. Вправа задіє м'язи ніг, стегон і сідниць.
3. Згинання ніг в положенні лежачи. Ляжте на живіт, руки покладіть собі під голову. Ноги поставте на підлогу на носок. Розтягніть резинку між ногами на щиколотках. По черзі підіймайте ноги, згинаючи їх в колінах.
4. Махи ногою вгору. Встаньте на підлогу на коліна і лікті. Резинку розтягніть над колінами. По черзі піднімайте одну ногу вгору, зберігаючи пряму спину.
5. Махи ногою в сторону. Положення як в попередній вправі. Резинка надівається на коліна. Зігнуті ноги потрібно по черзі відводити в сторони і повертати у вихідну позицію.
6. Розведення ніг лежачи. Ляжте спиною на підлогу, ноги поставте на коліна. Між колінами розтягніть резинку. Підніміть таз і повільно розводьте ноги в сторони, а потім знову зведіть разом.
7. Косі скручування стоячи. Встаньте прямо, руки на потилиці, ноги на ширині плечей. Резинку розтягніть під взуттям між ногами. Підтягніть до грудей праву ногу і опустіть до неї лівий лікоть. Повторіть на іншу сторону.
8. Махи ногами. Ляжте на підлогу на бік, спираючись на руку на лікті. Резинку розтягніть над щиколотками. Повільно піднімайте і опускайте верхню ногу, потім повторіть на іншому боці.
9. Згинання руки з резинкою. Опустіться на підлогу на ліве коліно, а зігнуту в коліні праву ногу поставте перед собою. Під коліном правої ноги надіньте резинку і візьміть інший кінець в праву руку. Згинайте руку і натягуйте резинку до спини. Ця вправа зміцнює м'язи спини і руки.
10. Розведення рук з резинкою. Встаньте прямо, ноги на ширині плечей. Розтягніть резинку між долонями. Розводьте руки широко в сторони і знову зведіть їх разом.
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