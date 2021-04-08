Операція пройшла успішно. Частини легенів для хворої жінки пожертвували її син та чоловік.

В Японії пройшла перша в світі пересадка легенів від живого донора людині з коронавірусом.

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Про це повідомляє NHK Japan.

За даними видання, пересадка знадобилася жінці, у якої після зараження COVID-19 розвинулася пневмонія.

Операція була проведена в університетській лікарні Кіото. Як повідомляється, частини легенів пожертвували чоловік і син жінки.

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Автор: Катерина Лиманська