Зараз на території країни діє низка COVID-обмежень.

З 19 липня на території Англії мають припинити дію всі обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише DW.

За його словами, у країні скасують обов'язковий масковий режим, правила дотримання мінімальної дистанції й вимоги щодо віддаленої роботи.

Паби перестануть зобов'язувати обслуговувати клієнтів тільки за столиками, а на великих заходах на стадіонах і аренах більше не буде обмежень щодо допустимої кількості глядачів.

Читайте такожІталійські медики судяться через обов'язкову вакцинаціюОднак Джонсон відзначив, що остаточне рішення буде ухвалено після додаткового розгляду даних про пандемію.

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Автор: Людмила Жерновська