М'язи з лівого боку тіла дитини скорочуються без контролю, вона не може повноцінно використовувати одну руку.

У Великобританії чотирирічна дівчинка може вимовити лише одне слово через серйозну хворобу. Дитина перенесла інсульт в утробі матері, тепер вона не може контролювати ліву руку.

Про дівчинку, яка хоробро бореться за життя та не втрачає надії, повідомило видання Mirror.

Чотирирічна Айві Томас страждає від серйозної хвороби через інсульт, який їй довелося перенести, коли вона перебувала в утробі матері. Про те, що дівчинка не зможе говорити та повноцінно жити, її батьки дізналися не одразу. Дитина разом зі своєю родиною живе Лейтонстоні, вона народилася у квітні 2017 року.

За своє життя дівчинка зуміла вимовити лише слово "мама". Нічого іншого вона казати не може. Дитина страждає від ДЦП та інших проблем зі здоров'ям. Маленька мешканка Великобританії не може контролювати кисті та ліву руку, бо м’язи з лівого боку її тіла скорочуються без контролю

Попри хворобу, дівчинка любить своє життя. Вона обожнює тварин, ігри з водою, прогулянки лісом та смачний попкорн.

Дитина росте розумною, веселою та чуйною. За словами мами Айві, вона дізналася про проблеми зі здоров'ям своєї доньки, коли їй було приблизно п'ять місяців.

Читайте такожУ двох країнах знайшли фальшиві COVID-вакцини43-річна жінка витрачає багато сил на лікування своєї доньки. Лікарі казали, що вона ніколи не дізнається про причини хвороби дитини, проте на МРТ з'явилася інформація про пренатальний інсульт. Майже половина мозки дівчинки уражена, вона не здатна жити нормальним для свого віку життям.

Дівчинка потребує регулярної фізіотерапії, на лікування дитини її батьки збирають у Великобританії кошти. Мама дитини веде у соціальних мережах сторінку, де показує життя та розвиток доньки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що схвалена в Україні вакцина, за думкою вчених, викликає рідкісний параліч.

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Автор: Поліна Кузенко