Якщо з 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 – 956.

За останній тиждень на COVID-19 у столиці захворіло втричі більше людей, ніж минулого.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я м. Києва, доктор медичних наук, професор Валентина Гінзбург.

Так, якщо з 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то з 15 до 21 – 956.

"Насправді ситуація виглядає достатньо тривожною. Я б рекомендувала повернутися до носіння масок та знову покласти у сумки та кишені дезінфектанти для рук. Крім того, обов’язково дотримуватися правила: захворів – сиди вдома, звертатися до лікаря у разі найменших проявів недуги і виконувати всі його рекомендації, щоб мінімізувати ризики ускладнень коронавірусу та не наражати на небезпеку тих, хто поруч", – зазначила Гінзбург.

Вона підкреслила, що, на жаль, зростає і кількість містян, що потрапляють до лікарень із важкими формами COVID-19, а також тих, хто потребує кисню та опиняється в палатах інтенсивної терапії.

"Дотримання заходів епідеміологічної безпеки, а головне – вакцинація! Ось те, що може врятувати столицю від серйозного спалаху, подібного до тих, які в минулі роки забрали тисячі життів киян. Для багатьох зараз це не звучить актуальним. Та варто згадати, як у 2020-му, у 2021-му, тяжко страждаючи, помирали десятки людей на добу – чиїхось батьків, дідусів, бабусь, братів та сестер… Це жахіття не має повторитися. Особливо зважаючи на те, що є досить ефективний засіб – зробити щеплення, убезпечивши себе від хвороби або її тяжких наслідків. Тим більше, що зараз як ніколи важливо бути у строю, а не на лікарняному ліжку", – наголосила Гінзбург.

Вона нагадала, що наразі можна зробити першу дозу (для тих, хто ще не щепився), другу, бустерну та другу бустерну дози. При цьому другий бустер в Україні дозволено вводити усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у світі стрімко зростає смертність від COVID-19.

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