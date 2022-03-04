Лікарні і пологові будинки столиці працюють.

У Києві протягом останніх 8 днів народилися 390 малюків: 199 хлопчиків та 191 дівчинка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він зазначив, що Київ продовжує готуватися до оборони. На вулицях дедалі більше блокпостів, обмежувальних блоків та протитанкових їжаків.

"Лікарні міста всім необхідним забезпечено. Працюють. Лікарі перебувають на бойовому чергуванні. Пологові будинки столиці теж працюють, і упродовж останніх 8 днів у Києві народилися 390 малюків: 199 хлопчиків та 191 дівчинка", - повідомив Кличко.

Водночас, додав мер, у київському зоопарку народився лемур, якого назвали Байрактаром.

Крім того, міський голова нагадав про роботу гуманітарного штабу столиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський снаряд влучив у пологовий будинок під Києвом.

Також російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі.

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