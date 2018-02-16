Чоловік розтрощив сокирою автівки у дворі суду у Києві: зловмисник виявився одеситом (фото)

За даними поліції, зловмисник пошкодив 13 автомобілів.

Зловмисник, який розтрощив сокирою автомобілі у дворі Солом’янського районного суду Києва, виявився 35-річним жителем Одеси.

Як повідомили у прес-службі поліції Києва, очевидці помітили чоловіка, який вийшов у двір Солом’янського райсуду Києва з сокирою в руках, де він відразу почав трощити припарковані автівки. Правоохоронці затримали чоловіка.

«Попередньо встановлено, що зловмисник розбив скло, відірвав дзеркала та погнув металеві частини 13 автівок», - зауважили у поліції.

Читайте такожЧоловік із сокирою забіг у двір Солом'янського суду й розтрощив авто: опубліковані фото й відеоЗловмисника доставили до управління поліції, де з'ясувалось, що затриманий - 35-річний чоловік - живе в Одесі і сьогодні приїхав до столиці. Правоохоронці встановлюють мотиви його вчинку.

Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання про надання правової кваліфікації діям чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, суддя Солом’янського райсуду Києва написала у Facebook про те, що невідомий розтрощив сокирою близько 10 автомобілів, які стояли у дворі суду.

«Невідомий сьогодні в обід забіг в двір суду із сокирою і почав трощити автомобілі, які там знаходяться. Біля 10 машин», - зазначила вона і додала, що в автомобілів побито скло і пробиті капоти.