В Одесі депутату облради бризнули газом в обличчя

Невідомі бризнули депутату в обличчя з балончика зі сльозогінним газом.

В Одесі двоє зловмисників сьогодні бризнули сльозогінним газом із балончика в обличчя позафракційному депутату Одеської обласної ради Олексію Кобильникову.

Як повідомила УНІАН депутат облради Ірина Ковалиш, напад стався близько 9.00 у районі вулиці Сегедської.

«Олексій Кобильников проживає в місті Чорноморську, сьогодні громадським транспортом приїхав до Одеси. Напад стався в його день народження - сьогодні нашому колезі по депутатському корпусу виповнилось 55 років», - розповіла Ковалиш.

Вона уточнила, що напад стався, коли депутат йшов на роботу. Після того, як його обличчя забризкали, за попередніми даними, сльозогінним газом із балончика, він намагався «відбитися» від невідомих, але вони його переслідували.

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«Зовсім випадково повз проїжджав помічник одного з депутатів Одеської обласної ради, який відвіз Кобильникова до найближчої медустанови для надання першої допомоги. Потім потерпілого доставили до інституту очних хвороб ім. Філатова», - додала Ковалиш.

Згідно з медичним висновком, у Кобильникова хімічний опік очей і шкіри обличчя (повік, губ тощо). Потерпілий написав відповідну заяву до поліції.

Ковалиш також додала, що це - не перший випадок нападу на зазначеного депутата. Раніше його били по обличчю, різали шини автомобіля тощо.

Кобильников, 1963 року народження, є членом постійної депутатської комісії з прав людини, свободи слова та інформації Одеської обласної ради.

Раніше на вході в будівлю Солом'янського суду Києва, де розглядали справу голови Одеси Геннадія Труханова, сталися сутички між представниками поліції та Національного корпусу.