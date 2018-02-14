На Київщині чоловік жорстоко побив палицею двох поліцейських, які хотіли вручити виклик до слідчого

Двоє правоохоронців прийшли за місцем проживання до чоловіка, щоб вручити йому повідомлення про виклик до слідчого.

У м. Біла Церква (Київська область) місцевий житель побив двох дільничних поліції, які прийшли вручити йому повідомлення про виклик до слідчого.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України.

Інцидент стався біля однієї з квартир, коли її мешканка почала кричати та ображати поліцейських лайкою, коли ті прийшли вручити її сину повідомлення про виклик до слідчого.

«Двоє дільничних офіцерів поліції прийшли за місцем проживання до одного з місцевих жителів, щоб вручити повідомлення про виклик до слідчого. 33-річний чоловік підозрюється у скоєнні крадіжки продуктів харчування в одному із супермаркетів міста. Двері квартири поліцейським відкрила жінка, яка представилась його матір’ю», - йдеться у повідомленні.

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За даними поліції, чоловік зненацька схопив дерев’яну палицю і накинувся на правоохоронців.

«Нападник щосили завдавав ударів по голові та тулубу поліцейським. Після чого він з матір’ю закрився у квартирі. Затримав зловмисника на місці злочину наряд поліції, який одразу прибув на виклик. Також було викликано карету швидкої медичної допомоги», - зазначили у прес-службі.

Також повідомляється, що один з працівників поліції з травмою голови госпіталізований, іншому надана медична допомога. За вчинене нападнику загрожує позбавлення волі строком до п'яти років.

«Зловмисника затримано на місці злочину у порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує позбавлення волі до п’яти років. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.345 (погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання нападнику запобіжного заходу», - додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого на станції метро "Арсенальна" двоє молодиків побили поліцейського.