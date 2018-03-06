"Дідуся відкинуло на кілька метрів": свідки про ДТП з кортежем Порошенка (відео)

16:12, 06 березня 2018
Інциденти
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Чоловік, за словами свідків, біг на заборонний сигнал / Скріншот

Як кажуть свідки, на місці ДТП працював регулювальник. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ Оперативний".

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За словами свідків, літній чоловік біг з кульком з магазину на заборонний сигнал.

Водночас кортеж рухався з такою швидкістю, що дідуся після удару відкинуло на кілька метрів.

"Швидкість, з якою рухався автомобіль, була не менше 80 км/год", - додали в "Києві Оперативному".

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Печерському районі Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська службовий автомобіль поліції під час руху у кортежі, який супроводжував президента України, збив пішохода.

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Теги: #ДТП у Києві#кортеж Порошенка