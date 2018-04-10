На Закарпатті поліцейське авто на шаленій швидкості вилетіло з траси у кювет (відео)

За даними ЗМІ, у ДТП серйозно постраждала жінка-правоохоронець, її доправили до реанімації.

В селі Гать Берегівського району Закарпатської області сталася ДТП з поліцейським автомобілем Scoda Octavia. Авто на шаленій швидкості протаранило дерево та вилетіло у залитий водою кювет.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області, повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців вдень 9 квітня. В автомобілі знаходились троє співробітників ГУНП в Закарпатській області.

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Зазначається, що поліція одразу ж розпочала службове розслідування інциденту. Усіх правоохоронців, які потрапили у ДТП, відсторонили від служби, за вказаними фактами відкрито кримінальну справу.

Місцеве видання «Mukachevo.net», тим часом, повідомляє, що жінка, яка знаходилась у автомобілі, серйозно постраждала, її забрали до реанімації. Водночас, місцеві мешканці, які були свідками ДТП, стверджують, що водій поводився неадекватно і навіть намагався втекти з місця аварії.

Нагадаємо, у січні на Закарпатті сталася смертельна ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє отримали травми. Водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом на узбіччі дороги.