Страшна ДТП у Кривому Розі: унаслідок зіткнення маршрутки, автобуса і легковика загинуло 7 осіб, ще 12 - постраждали (фото)

Рух на цій ділянці дороги тепер повністю перекрито. На місці працювало п'ять екіпажів медиків, рятувальники і поліцейські.

У Кривому Розі зіткнулися маршрутка, легковик і автобус, який перевозив працівників компанії "АрселорМіттал". В результаті зіткнення на місці загинули семеро людей, щонайменше 12 - постраждали.

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Про це повідомляє видання "Первый городской". "Маршрутка №261 їхала з 95-го кварталу на Соцмісто (райони Кривого Рогу). В цей час по вулиці Героїв АТО на миготливий жовтий сигнал світлофора перехрестя проїжджав легковик Mazda, який протаранив громадський транспорт. Бусик відкинуло на зустрічну смугу під колеса автобуса "АрселорМіттал". У маршрутці в цей час перебувало багато пасажирів. Від удару семеро людей загинули на місці події, ще один перебуває у важкому стані в лікарні. Також повідомляють про 12-17 постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Рух на цій ділянці дороги наразі повністю перекрито.

На місці працювало п'ять екіпажів медиків, рятувальники і поліцейські.