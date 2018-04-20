"Наркотична TESLA": у Львові продавали "екстазі" під логотипом автомобільної компанії (фото)
15:17, 20 квітня 2018Інциденти
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Загальна вага вилученої речовини становить більше ніж півкілограма. Вартість становить близько трьохсот тисяч гривень.
Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько трьохсот тисяч гривень / фото lv.npu.gov.ua
У 28-річного львів’янина правоохоронці виявили поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на психотропну речовину «амфетамін». Також вилучено більше п’ятдесяти таблеток з маркуванням «TESLA», схожих на «екстазі».
Про це повідомили в поліції області. Загальна вага вилученої речовини становить більше ніж півкілограма. Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько трьохсот тисяч гривень.
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Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться першочергові слідчі дії.
Раніше стало відомо, що в Одесі під час обшуку правоохоронці вилучили у місцевого жителя зброю і наркотики.
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