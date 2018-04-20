"Наркотична TESLA": у Львові продавали "екстазі" під логотипом автомобільної компанії (фото)

15:17, 20 квітня 2018
Інциденти
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Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько трьохсот тисяч гривень / фото lv.npu.gov.ua

Про це повідомили в поліції області. Загальна вага вилученої речовини становить більше ніж півкілограма. Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько  трьохсот тисяч гривень.

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Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше стало відомо, що в Одесі під час обшуку правоохоронці вилучили у місцевого жителя зброю і наркотики.

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Теги: #наркотики#Tesla#Львов