З України вдруге видворили злодія в законі "Тенго Пітерського"

Після першої заборони кримінальний авторитет змінив прізвище і прилетів з новим паспортом.

Правоохоронці вдруге видворили з України громадянина Грузії Тенгіза Чару, відомого в кримінальному світі як "Тенго Гальський" або "Тенго Пітерський". Про це повідомили в поліції Києва.

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"Встановлено, що "Тенго Пітерський" прибув у 2018 році в аеропорт "Бориспіль", після чого відправився в місто Дніпро. Чоловік, якому офіційно заборонено перетинати кордон нашої держави, змінив прізвище і прилетів з новим паспортом. В Україні "Тенго Пітерський" зустрічався з колегами з кримінального світу, намагався перерозподілити сфери впливу. Згідно оперативної інформації, "злодія в законі" цікавили всі напрямки криміналу - пограбування та незаконні заволодіння автомобілями", - повідомили в поліції.

Наголошується, що українські правоохоронці видворили "Тенго Пітерського" в Туреччину. Крім того, вирішується питання про заборону в'їзду чоловікові на територію України терміном на три роки.

У вересні 2017 року українські силовики вже видворяли "Тенго Пітерського" з України. Зазначалося, що зловмисник перетнув державний кордон України поза пунктом пропуску Державної прикордонної служби з боку Російської Федерації, підробивши документи.

35-річний громадянин Грузії, відомий у кримінальному світі як "злодій в законі" на прізвисько "Тенго Пітерський", був коронований в 2014 році в Санкт-Петербурзі. Він неодноразово судимий за тяжкі і особливо тяжкі злочини, в тому числі за замах на вбивство.