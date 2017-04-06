Поліція видворила з України двох кримінальних "авторитетів"

Поліція упродовж останньої доби видворила з України двох кримінальних «авторитетів».

Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України з посиланням на голову НПУ Сергія Князєва.

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Так, за його словами, з України видворено 39-річного громадянина Грузії Чантурія Георгія Джемаловича, відомого у кримінальних колах як «Гія». Чоловік 12 років провів у в’язниці за вчинення тяжких злочинів.

Також, додав Князєв, з України видворений 34-річний «злодій в законі» з Грузії Тенгіз Чарая, відомий у кримінальних колах як «Тенго Гальський». Чоловік був засуджений Тбіліським судом до 11 років позбавлення волі. У грудні минулого року «Тенго Гальського» вже затримували оперативники карного розшуку столичної поліції. Його видворили за межі країни із подальшою забороною на три роки в’їжджати в Україну.

Однак зловмисник незаконно перетнув державний кордон та прибув до Києва. «Тут намагався продовжити свою злочинну кар’єру. Однак на заваді цьому стали працівники карного розшуку. Іноземця змусили залишити межі нашої країни», – зазначив Князєв.