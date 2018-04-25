Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: чоловік перевозив у маршрутці розчленоване тіло своєї знайомої

Щоб приховати сліди злочину, чоловік розчленував тіло і вивіз його у різні райони міста. За допомогою службового собаки кінологи та оперативники виявили останки тіла жертви, після чого встановили її особу.

У Кам'янському Дніпропетровської області чоловік кілька днів перевозив частини людського тіла.

Як повідомляє прес-служба поліції в Дніпропетровській області, 44-річний підозрюваний у скоєнні жорсткого вбивства був затриманий протягом доби.

"Щоб приховати сліди злочину, чоловік розчленував тіло і вивіз його у різні райони міста. За допомогою службового собаки кінологи та оперативники виявили останки тіла жертви, після чого встановили її особу", - йдеться у повідомленні.

Перша "знахідка" була виявлена біля приватного сектору м. Кам’янське. Решту останків виявили в різних районах міста за допомогою кінологів.

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Як з’ясували правоохоронці, близько десяти днів тому чоловік разом з потерпілою вживали спиртні напої. У цей час між ними виник конфлікт, в ході якого він до смерті побив жінку.

У свою чергу, видання "Днепр Час" повідомляє, що чоловік протягом декількох днів перевозив частини тіла з одного берега Кам'янського на інший маршруткою.

Зазначається, що через 3-4 дні після вбивства він повернувся додому і вирішив позбутися трупа: переніс його у ванну, там відділив звичайним кухонним ножем руки і ноги, поклав у пакет й на маршрутці привіз на правий берег.

"На наступний день він відділив голову і таким же чином привіз з лівого на правий берег... Потім на "кравчучці" вивіз тіло у Петриківський район, місце він показав під час слідчих дій", - розповів подробиці події начальник Кам'янської поліції Сергій Лукашов..

Протягом усіх цих днів чоловік випивав і ходив на роботу, додав правоохоронець.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування триває. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня у Харкові під мостом на площі Файєрбаха знайшли підозрілий мішок. Після приїзду поліції з'ясувалося, що у мішку знаходилося тіло чоловіка.