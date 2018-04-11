Під мостом у Харкові знайшли мертвого чоловіка у мішку (відео)

Тіло направлено на експертизу для з'ясування обставин.

Сьогодні вранці у Харкові під мостом на площі Файєрбаха знайшли підозрілий мішок. Після приїзду поліції з'ясувалося, що у мішку знаходилося тіло чоловіка.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, в одязі загиблого знайшли документи, за якими встановлено його особу. Ним виявився харків’янин 1967 року народження.

"Тіло направлено на розтин для встановлення причин смерті. Усі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в Одеській області виявлено мертвим лікаря-хірурга Віктора Ксенюка, який зник безвісти на початку лютого цього року.