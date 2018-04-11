Під мостом у Харкові знайшли мертвого чоловіка у мішку (відео)
13:08, 11 квітня 2018Інциденти
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Тіло направлено на експертизу для з'ясування обставин.
У Харкові під мостом знайшли тіло чоловіка у мішку / hk.npu.gov.ua
Сьогодні вранці у Харкові під мостом на площі Файєрбаха знайшли підозрілий мішок. Після приїзду поліції з'ясувалося, що у мішку знаходилося тіло чоловіка.
Як повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області, в одязі загиблого знайшли документи, за якими встановлено його особу. Ним виявився харків’янин 1967 року народження.
"Тіло направлено на розтин для встановлення причин смерті. Усі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в Одеській області виявлено мертвим лікаря-хірурга Віктора Ксенюка, який зник безвісти на початку лютого цього року.
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