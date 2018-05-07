Біля станції метро «Чернігівська» у Києві знайшли тіло поліцейського

Слідів колото-різаних ран або вогнепальних поранень на тілі правоохоронця не виявлено.

Біля входу на станцію київського метрополітену «Чернігівська» (з боку вул. Попудренка) вранці сьомого травня знайшли тіло сержанта поліції.

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Як повідомляє «Голос столицы» з посиланням на свого кореспондента, станом на 9:30 на місці знаходилося близько 40 правоохоронців і кілька поліцейських автомобілів.

Померлий – чоловік 1986 року народження, працював в управлінні поліції у метрополітені. Відомо, що він не перебував при виконанні службових обов'язків і був одягнений у джинси та світлу футболку.

Слідів колото-різаних ран або вогнепальних поранень на його тілі не виявлено. За словами кореспондента, в протоколі правоохоронці констатували природну смерть.

Опитані поліцейські, в той же час, спростували інформацію про те, що на померлому нібито були золоті прикраси, що зникли.

Раніше повідомлялося, що у військовій частині в Рівному виявили тіло солдата з кульовим пораненням голови.