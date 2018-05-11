У Києві викрили двох сутенерок, які керували у месенджері групою з елітними повіями (відео)

Незаконну діяльність двох мешканок Києва поліцейські документували з 2016 року. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Співробітники Національної поліції України затримали групу сутенерів, які організували надання інтимних послуг за допомогою месенджерів. Як повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції, незаконну діяльність двох мешканок Києва поліцейські документували з 2016 року.

Згідно з інформацією, у створеному зловмисницями чаті тільки одного з мобільних месенджерів перебували сотні учасниць – дівчата виключно модельної зовнішності. Вони надавали ескорт-послуги VIP-клієнтам в Україні та за кордоном.

"Встановлено, що дві мешканки Києва віком 24 та 34 років створили та адміністрували у месенджерах закриті групи. Їх учасниками були елітні повії та сутенери. Там розміщувалися пропозиції про надання сексуальних послуг за гроші", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, учасниці таких груп проходили спеціальний відбір. Обиралися дівчата виключно модельної зовнішності. Їхніми клієнтами ставали як громадяни України, так і іноземці. Обслуговування клієнтів було налагоджено по всій країні та поза її межами. Інтимні послуги оцінювалися у суму від 500 до 10 тисяч доларів США. Близько 30% винагороди дівчата віддавали сутенеркам.

Водночас із затриманням зловмисниць правоохоронці припинили перетин кордону дівчиною, яку сутенери намагалися переправити до однієї з країн Європи. Там за 2,5 тисячі доларів США жінка мала надати ескорт-послуги VIP-клієнту.

"За адресами проживання затриманих та надання сексуальних послуг проведено санкціоновані обшуки. Під час них вилучено речові докази – гроші, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Що стосується самих сутенерок – жінки раніше не судимі, офіційного заробітку не мали. При цьому у власності мали житло та елітні транспортні засоби", - повідомили у поліції.

Зловмисниць затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 Кримінального кодексу України (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 35 тисяч гривен. Сутенеркам загрожує до семи років позбавлення волі.