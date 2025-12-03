Тарифи на газ для населення не зміняться.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підтримала підвищення тарифів на розподіл природного газу для операторів газорозподільчих мереж, що означатиме зростання абонплати за газ для непобутових споживачів, тобто бізнесу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Регулятора 2 грудня.

Абонплату за газ для бізнесу пропонується підвищити з наступного року у два етапи – 1 січня та 1 квітня.

"Середньозважений тариф на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів складатиме з 1 січня 1,63 гривні за кубометр без ПДВ, а з 1 квітня – 1,96 гривень за кубометр", - зазначив доповідач з цього питання під час засідання.

Відео дня

Він також нагадав, що для населення розмір абонплати за газ у зв’язку з переглядом тарифів на розподіл газу не зміниться, оскільки на час воєнного стану діє мораторій на відповідні зміни.

"Це підвищення дасть змогу частково компенсувати ті збитки, які ми маємо на даний час. Ми підтримуємо таке рішення", - прокоментував виконувач обов’язки "Газороподільні мережі України" Сергій Скиба.

При цьому він додав, що тарифи не переглядалися з 2021 року.

Як уточнює Expro, у середньому тарифи на розподіл природного газу в Україні з 1 квітня 2026 року планується підвищити на 76%.

Таким чином, найнижчий тариф на розподіл залишатиметься у Харківської міської філії "Газорозподільних мереж України" (ГРМУ), що входить до структури "Нафтогазу", - 0,65 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня та 0,78 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 р. Загальне зростання – на 80%.

Найвищий тариф на розподіл газу в 2026 році буде у ПрАТ "Гадячгаз" - 3,16 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня та 3,95 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 р. Загальне зростання – 98%.

Найбільше підвищення тарифів планується для Дніпропетровської філії ГРМУ – до 3,66 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року - в 2,9 разів більше, ніж діючий тариф.

Найменше - для Закарпатської філії ГРМУ – до 2,48 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року. Загальне підвищення складе 25%.

Затвердження тарифів відбудеться після завершення публічного обговорення та ухвалення НКРЕКП остаточного рішення

Ціни на газ для населення в Україні - останні новини

Верховна Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає мораторій на перегляд тарифів на газ для населення. Зі свого боку, НАК "Нафтогаз України" зафіксував вартість газу для населення до квітня 2026 року.

7 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив, що вартість газу для побутових споживачів не зміниться.

Вас також можуть зацікавити новини: