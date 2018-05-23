У Тернополі невідомі з битами розгромили табір ромів

На вулиці Микулинецькій у Тернополі поліцейські затримали 12 осіб, які можуть бути причетні до нападу на табір ромів.

У Тернополі увечері 22 травня невідомі з битами напала на табір ромів. Про це місцевому виданню "20 хвилин" повідомили місцеві мешканці. Читайте такожПосольство Франції засудили акти насильства проти ромів в Україні За їхньою інформацією, табір "розбомбили" на вулиці Микулинецькій. На місце події прибуло 12 патрульних авто. У прес-службі місцевої поліції повідомили, що затримали 12 осіб, які "хотіли розігнати" табір. "Причетність до правопорушення встановлюється", – додали правоохоронці. 21 квітня націоналісти з організації С14 розгромили табір ромів на Лисій горі у Києві. Інцидент засудили низка міжнародних правозахисних організацій. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 9 травня невідомі спалили табір ромів у селищі Рудне у Львові. Правоохоронці розслідують подію.

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