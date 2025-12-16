Зеленський розповів, як західні партнери зможуть фінансувати контракти військовим ЗСУ

Президент наголосив, що важливо зберегти в армії людей з бойовим досвідом.

Гарантією безпеки для України буде українська армія, в якій будуть працювати українські військові за контрактами. А фінансуванням допоможуть партнери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Він зазначив, що в Україні "спрацювала армія і народ", який мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення Росії. Але підкреслив, що у разі майбутньої загрози розраховувати "на те саме буде неправильно".

Президент вважає, що в Україні має бути сильна армія з числа військових, які мають бойовий досвід, здобутий в цій технологічній війні. За його словами, для цього людей треба зацікавити контрактами, які для них будуть привабливі.

Зеленський підкреслив, що українці, які змінили цивільні професії та захищають країну, після війни можуть повернутися додому:

"І це їх право. Що може зробити Україна разом з партнерами? За рахунок додаткового фінансування запропонувати нормальні контракти для тих, хто хоче продовжувати служити, щоб просто не втратити досвід, який вони набули, нехай і через трагедію, у цій новій технологічній війні".

Зеленський наголосив, що армія, яка фінансово підтримуватиметься різними форматами, стане гарантією безпеки для України. За його словами, на це треба також знаходити підтримку в партнерів нашої держави.

Чисельність ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами підтвердив, що у проєкті можливої мирної угоди між Україною та Росією дійсно погоджено пункт про чисельність ЗСУ. Документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії - близько 800 тисяч військових.

На запитання чи дійсно мирна угода передбачає обмеження кількості війська в Україні, Зеленський відповів, що документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії - близько 800 тисяч військових.

Президент України нагадав, що у 2022 році окремі пропозиції передбачали обмеження чисельності ЗСУ до 40-50 тисяч осіб, однак нині такі цифри не розглядаються.

