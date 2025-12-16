У четвер представники країн ЄС мають вирішити, чи готові вони підтримувати Україну, використавши на це заморожені активи Росії.

Вже кілька місяців європейські країни намагаються дійти згоди щодо фінансування України за рахунок заморожених активів РФ, і напружена робота напередодні фінальної зустрічі все ще триває. Як нагадала The New York Times, у четвер європейські лідери мають узгодити остаточний варіант плану фінансування України.

Це, пише видання, має допомогти і їм самим, спростувавши твердження американського президента про нерішучість ЄС та забезпечивши "місце за столом переговорів у майбутньому". Також ухвалене позитивне рішення допоможе Україні отримати "максимально сильну позицію для укладення угоди". Але за кілька днів до цього залишаються перешкоди для угоди, оскільки, зокрема, Бельгія висловлює постійні сумніви.

"З огляду на це, те, що мало бути демонстрацією сили, все ще може перетворитися на прояв роз'єднаності та слабкості в дипломатично вирішальний момент", - йдеться у статті.

Аналітики кажуть, що саме зараз для Європи настає момент проявити себе та зробити все необхідне. "Це момент максимальної небезпеки", - сказав Джейкоб Функ Кіркегаард, старший науковий співробітник економічного аналітичного центру в Брюсселі Bruegel.

Шанс для Європи

Як пишуть автори, європейські лідери місяцями боролися за право голосу в переговорах. Цього тижня посадовці деяких близьких європейських союзників України, зокрема Фінляндії, Франції та Німеччини, а також керівництво Європейського Союзу обговорили плани припинення війни, відновлення економіки та захисту від нового вторгнення.

"Вирішення питання фінансування України може бути ключовим не тільки для підтримки Києва, але й для забезпечення подальшого впливу Європи в дипломатичній боротьбі, яку лідери континенту вважають центральною для своєї майбутньої безпеки. На думку аналітиків, це стане своєрідним поворотним моментом для зміцнення геополітичного значення Європи в напруженій епосі агресивної Росії та транзакційних Сполучених Штатів", - також йдеться у матеріалі.

Видання процитувало старшого наукового співробітника Ради з міжнародних відносин Бреда В. Сетсера, який наголосив, що це спосіб для європейців підтвердити свою значущість і позбавитися роздратування через те, що "майбутнє Європи вирішують Росія і США".

Засторога Бельгії

Саме у бельгійському депозитарії зберігається більшість заморожених російських активів, і Бельгія наразі чинить спротив ідеї використати активи для допомоги Україні. За словами керуючого директора з питань Європи в дослідницькій фірмі Eurasia Group Муджтаба Рахмана, європейці намагаються вирішити питання продуктивного використання резервів.

Посли країн Європейського Союзу перевіряли текст плану щодо заморожених активів майже до півночі в понеділок, а Бельгія, за даними джерел видання, "все ще вимагала додаткових гарантій, що вона не залишиться без захисту".

Тому журналісти прогнозують, що обговорення триватимуть до останньої хвилини. Однак про рішучість намірів вже заявив президент Європейської ради Антоніу Коста, який головуватиме на зустрічі, і який вже заявив, що переговори триватимуть доти, доки не буде "досягнуто згоди щодо фінансування України".

Водночас Рахман додав, що якщо європейський блок країн не зможе розробити план фінансування, то це буде "повним політичним і моральним провалом", який "поставить Україну в надзвичайно вразливе становище".

Зустріч лідерів країн ЄС

Додамо, що у четвер європейські лідери зустрінуться, щоб вирішити, чи можуть вони домовитися про план використання заморожених активів Росії. Планується, що ці кошти мають стати забезпеченням репараційного кредиту для України.

Зустріч проходитиме на фоні високої дипломатичної активності. Зокрема, у неділю президент України Володимир Зеленський зустрівся з переговорниками президента США Дональда Трампа в Берліні. Вони продовжували працювати над "мирним планом" Трампа, вносячи туди пропозиції від України.

