Найпопулярніший час для відвідування Норвегії – літо.

Норвегія вабить туристів дивовижною природою, затишними містами та високим рівнем життя.

Але також гостей дещо насторожує місцева холодна погода, змушуючи серйозно замислитися, коли ж туди найкраще їхати.

Бувалий мандрівник з Австралії Ентоні Хем, який за два десятиліття об'їздив увесь світ і випустив про це чимало книжок, у своєму блозі на Lonely Planet назвав найкращий час для відвідин Норвегії.

Відео дня

"Норвегія відома своїми захопливими краєвидами, і, оскільки це одна з найкрасивіших країн на планеті, для відвідування немає поганої пори року. Однак певні сезони впливають на багато великих визначних пам'яток і пропонованих розваг – розставлення пріоритетів у тому, що ви хочете зробити, куди хочете поїхати, і розуміння сезонних відмінностей будуть ключовими чинниками під час планування вашої поїздки", – зазначив експерт.

Літо – тепло і дешево, зима – красиво, а весна і осінь – без натовпів

Наприклад, за його словами, літо – найпопулярніший час для відвідування Норвегії, адже в цей час найкраща погода і довгі години світлового дня, ціни зазвичай нижчі, і все відкрито.

Тим часом, зима – чарівний і популярний час для відвідування, якщо ви прагнете побачити північне сяйво.

А для тих, хто хоче прокласти свій власний шлях тихими дорогами, щоб побачити Норвегію, позбавлену туристичної метушні, ідеальним варіантом можуть стати весна й осінь.

Туризм у Норвегії

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Норвегії запровадила суворі правила для туристичних суден, які відвідують архіпелаг Шпіцберген, щоб уберегти місцеву екосистему.

Річ у тім, що це дивовижне місце, де сонця не видно місяцями, останніми роками приваблює дедалі більше туристів. Мандрівники прагнуть на власні очі відчути арктичну природу і побачити диких тварин, зокрема, білих ведмедів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.