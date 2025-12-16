За словами президента Туреччини, атаки БпЛА становлять серйозну загрозу для безпеки судноплавства в Чорному морі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не прокоментував збиття невідомого безпілотника над Чорним морем 15 грудня, однак закликав Росію та Україну припинити завдавати ударів по суднах. Про це він сказав під час виступу перед турецькими послами в Анкарі, передає Daily Sabah.

За його словами, завдання ударів по комерційних або цивільних суднах не приносить користі жодній зі сторін у війні між РФ та Україною.

"Ретельно дотримуючись Конвенції Монтре, ми запобігли поширенню війни на Чорне море. Однак нещодавні взаємні атаки становлять серйозну загрозу для безпеки судноплавства в Чорному морі. Атаки на комерційні та цивільні судна не приносять користі нікому. Ми чітко передаємо наші попередження з цього питання обом сторонам", - зауважив Ердоган.

Відео дня

У виданні нагадали, що конвенція Монтре, укладена в 1936 році, надала Туреччині повні права на контроль над протоками Босфор і Чанаккале або Дарданелли.

"Вона надає повну свободу судноплавства цивільним суднам у мирний час і обмежений доступ військовим кораблям. Однак Туреччина має право заборонити вхід військовим кораблям країн, що перебувають у конфлікті, якщо вона безпосередньо не бере участі в цьому конфлікті. Дотепер конвенція забезпечувала морську безпеку Туреччини, але в останні тижні Чорне море стало осередком атак Росії та України, які поширилися на турецькі територіальні води", - підкреслили у матеріалі.

За інформацією міністерства оборони країни, турецькі винищувачі F-16 збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Пристрій було виявлено та відстежено у межах "рутинних процедур", а також ідентифікований як "безпілотний літальний апарат, що втратив контроль", додали у заяві міністерства.

Туреччина відправила винищувачі F-16, і "щоб запобігти будь-яким негативним наслідкам, його збили в безпечному місці поза населеною місцевістю".

Ситуація у Чорному морі - останні новини

Раніше Financial Times писав, що через атаки України у Чорному морі різко зросли ціни на страхування морських суден. Такі ціни зросли з приблизно 0,25-0,3 % від вартості судна на початку листопада до 0,5-0,75 % цього тижня, що означає зростання цін на 250%.

За словами одного з брокерів, найбільше зростання цін відбулося у російських районах Чорного моря, яке також межує з Україною, Грузією і Туреччиною.

Водночас речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів про підготовку до операції щодо ураження субмарини в Новоросійську. За його словами, ця операція включала розробку засобу ураження та ретельне планування без витоку інформації.

Вас також можуть зацікавити новини: