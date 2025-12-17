Саміт лідерів Євросоюзу перевірить, чи зможе він зберегти єдність, чи Трампу під силу його розколоти і зірвати фінансування України.

Європейські лідери перебувають під величезним і безпрецедентним тиском з боку США перед ключовим самітом у Брюсселі, де вирішиться доля "репараційного кредиту" для України.

Як пише видання Politico, суперечка про заморожені російські активи для фінансування України оголила глибокий розкол у Європі з питання про те, як справлятися з новим світовим порядком і безпрецедентним тиском США.

"Вони хочуть послабити нас", - прокоментував виданню високопоставлений чиновник ЄС, знайомий із ситуацією.

Видання зазначило, що цього тижня Європейська рада має зробити дві речі. Перш за все, потрібні відчутні результати в питанні фінансування України. Однак європейські лідери також повинні захищати ЄС, у політику якого з цього питання всіма силами намагається втручатися Білий дім.

ЄС буде "серйозно підірваний на довгі роки", якщо не зможе укласти угоду про фінансування України, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц:

Тиск з боку США

Чиновники адміністрації президента Дональда Трампа чинили тиск на європейські уряди, щоб ті відхилили план використання 210 млрд євро російських активів для фінансування України, повідомили виданню чотири представники ЄС, які брали участь в обговореннях.

"Коли лідери ЄС зустрілися в Брюсселі в жовтні, їм не вдалося досягти угоди щодо заморожених коштів, тому що Бельгія виступила проти цього. Два місяці потому стало зрозуміло, що проблема ЄС насправді не в Бельгії, а в Трампі", - написало видання.

Питання в Бельгії

Відтоді Єврокомісія і найвпливовіші столиці благали погодитися на "репараційний кредит" для України прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, чия підтримка має вирішальне значення, оскільки в його країні перебуває більша частина заморожених російських активів.

Видання зазначило, що за останній тиждень переговори стали інтенсивнішими, оскільки ЄС прагнув надати Бельгії гарантії. Але шанси на укладення угоди погіршилися, а не покращилися, сказав високопоставлений чиновник на умовах анонімності.

"Мені хотілося плакати", - сказав він про настрій на зустрічі в Брюсселі міністрів у справах ЄС, які готувалися до саміту.

Україні потрібні гроші

Видання акцентувало, що Україні відчайдушно потрібні гроші, оскільки 2026 року вона зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 71,7 млрд євро.

"Якщо фінансування не почнеться до квітня, доведеться скоротити державні витрати, що може підірвати моральний дух і здатність країни продовжувати оборонятися", - розмірковує видання.

Як Білий дім таємно налаштовує проти фінансування України

Американська кампанія впливу, в рамках якої чиновники Трампа обходили Брюссель і вели переговори з центральними столицями, призвела до того, що Італія, Болгарія, Мальта і Чехія приєдналися до групи країн, які проти фінансування України.

Провал стане катастрофою для становища ЄС у світі, заявили європейські чиновники. Особливо з огляду на те, що адміністрація Трампа у своїй Стратегії нацбезпеки заявила про підтримку євроскептичних сил, а також російського диктатора Володимира Путіна, який відкрито ставить під сумнів суверенітет колишніх радянських республік.

Що думають у Європі

"США, очевидно, більше не є лідером вільного світу", - заявив Манфред Вебер, лідер правоцентристської Європейської народної партії, найбільшої політичної сім'ї ЄС.

Адміністрація Трампа "дистанціюється від нас", додав він.

Наслідки для України

Розорена Україна опиниться в слабшому становищі на переговорах, що підірве її шанс на досягнення міцного миру.

"У мене навіть немає відповідного слова", - заявила прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал виданню, відповідаючи на запитання про те, що станеться, якщо ЄС не зможе укласти угоду про кредит.

Вона додала, що Києву необхідно знати, "що Європа підтримує Україну незважаючи ні на що. Що їм не потрібно погоджуватися на погану угоду".

Чого хоче Білий дім

Згідно з проектом "мирного плану", який просочився в пресу, складеним Білим домом і Кремлем, Вашингтон хоче сам розпоряджатися частиною заморожених російських грошей для фінансування України. Тоді як "репараційний кредит" дозволить Києву самому вирішувати, куди спрямувати гроші. А Франція взагалі наполегливо пропонує озброїти Європу за російські гроші.

Трамп також чинить тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той передав РФ великі ділянки сильно укріпленої і стратегічно важливої території на Донбасі - землі, які Кремль не контролює.

Природно, Білий дім відкинув звинувачення Брюсселя у втручанні.

"Єдина мета США - встановлення миру... І українці, і росіяни чітко позначили свої позиції щодо заморожених активів, і наше єдине завдання - сприяти діалогу, який зрештою може призвести до угоди", - прокоментувала ситуацію заступник прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Який вибір у ЄС

Офіційні особи та лідери ЄС дедалі частіше почали порушувати питання про "ядерний варіант": проштовхнути "репараційний кредит" кваліфікованою більшістю голосів - іншими словами, ігнорувати заперечення деяких країн і все одно рухатися вперед. Але деякі чиновники заявили, що це розірве і без того розколотий блок і занурить його в справжню кризу.

Інша альтернатива - це просто надання деякими країнами обмежених двосторонніх кредитів.

"Важливо, щоб Бельгія брала участь в угоді, але подивимося", - заявила виданню прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна. "Якщо це [голосування кваліфікованою більшістю] буде єдиним [варіантом], чому б і ні?", - висловила думку вона.

Репараційний кредит для України: що відомо

Тривалий час ЄС намагається домовитися про виділення кредиту для України за рахунок заморожених російських активів. Сильно проти виступає Бельгія, де зберігається величезна сума російських грошей. Бельгійська влада боїться Кремля і переживає, що їй доведеться відповідати за те, що вона віддала ці активи Україні.

Експерти вважають надання репараційного кредиту Україні досить імовірним. За даними ЗМІ, Єврокомісія чинитиме тиск на національні уряди, щоб переконати їх погодитися на фінансування України за рахунок Росії, щоб не довелося робити цього самим.

